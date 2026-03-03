Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro

In città si diffonde la voce che Beppe Angiolini abbia deciso di fare un passo indietro nella corsa a Palazzo Cavallo. Nel centrodestra, invece, si registrano tensioni con alcuni esponenti che si sono allontanati dalla linea ufficiale, portando a un confronto acceso tra partiti e candidati. La situazione politica locale sembra attraversare un momento di fermento, con sviluppi che potrebbero influenzare le prossime scelte elettorali.

Oh che succede in città? Pare che la corsa di Beppe Angiolini verso Palazzo Cavallo si sia già messa di traverso. Dopo l’annuncio a sorpresa del 21 febbraio, con tanto di entusiasmo e pacche sulle spalle, ora l’imprenditore della moda potrebbe pure ripensarci. Sì, avete capito bene: ritiro della candidatura sul tavolo. La “benedizione” di Fratelli d’Italia c’è stata, ma nel centrodestra non è tutto rose e fiori. Anzi. Ci sono muri da abbattere e malumori che si sentono fino in Piazza Grande. Forza Italia storce il naso, la lista civica Ora di Ghinelli rilancia il nome di Lucia Tanti e nella Lega non si brinda di certo. Il commissario provinciale Mario Agnelli ha messo i puntini sulle i con un comunicato che sa tanto di richiamo all’ordine: prima viene la compattezza della coalizione, poi tutto il resto. 🔗 Leggi su Lortica.it

