Iran la giornata di guerra Hormuz pedaggio da 2 milioni di dollari | l' ultimo azzardo dei pasdaran

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Donald Trump ventila la possibilità della fine delle ostilità in Iran ma Israele frena. E intanto si continua a combattere nel Golfo. Raid aerei israeliani e statunitensi hanno preso di mira le basi delle Guardie Rivoluzionarie in diverse città iraniane, tra cui la capitale Teheran, Isfahan, Tabriz e Shahrekord, martedì, secondo quanto riferito da al Arabiya. L'Unità Centrale Basij nella zona sud di Teheran è stata colpita, oltre ai centri di ricerca specializzati in elettronica e missili nella capitale. In risposta, l'Iran ha lanciato una nuova ondata di missili verso Israele questa mattina, secondo la televisione di stato iraniana. La difesa aerea israeliana ha intercettato missili sopra Tel Aviv e il nord di Israele. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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