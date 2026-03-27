il generale domizi incontra i carabinieri del comando provinciale etneo

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei Carabinieri “Culqualber”, ha effettuato una visita al comando provinciale di Catania. La visita ha coinvolto i rappresentanti del comando locale e ha previsto incontri con il personale di reparto. La visita si è svolta in mattinata e si è conclusa con un sopralluogo nelle aree operative.

In vista delle imminenti festività pasquali, sono stati rivolti reciproci auguri tra il generale Domizi e il generale Altavilla, estesi a tutto il personale e alle loro famiglie Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” ha visitato il comando provinciale di Catania. E' stato accolto dal comandante provinciale, generale Salvatore Altavilla, con cui ha incontrato il presidente della Corte d’Appello di Catania, Antonino Porracciolo, il presidente del Tribunale, Mariano Sciacca, il procuratore generale della Repubblica, Carmelo Zuccaro e il prefetto di Catania, Pietro Signoriello. Nel... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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