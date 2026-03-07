Il futuro del pattinaggio mondiale si costruisce all’IceLab di Bergamo

Al centro del pattinaggio mondiale si trova l’IceLab di Bergamo, dove si lavora per sviluppare nuove tecniche e allenare atleti di alto livello. La struttura bergamasca, sotto la guida di Federica Pesenti, ha portato innovazioni e miglioramenti nel settore, attirando attenzione da parte di professionisti e appassionati. Qui si studiano e si praticano le discipline del pattinaggio, con un focus sulla crescita tecnica e sulla formazione degli atleti.

Racconto. La realtà bergamasca, guidata da Federica Pesenti, ha trasformato il mondo del pattinaggio italiano, formando campioni e divenendo un riferimento per molti talenti internazionali La prima immagine che vediamo io e Marco, entrando all’IceLab di Bergamo, è una geografia di accenti e lame che danzano sul ghiaccio. In pista si incrociano infatti progetti e sogni: una ragazza, al centro della pista, prova il programma di gara in vista dei Mondiali juniores, alcuni ragazzi provano dei salti e un’altra ragazza ripete una sequenza di passi. Sentiamo parlare in italiano e in inglese. «In pista ora – ci dicono – ci sono atleti provenienti da Turchia, Lituania, Spagna e Polonia ». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

