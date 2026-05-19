Il destino del centrocampista si deciderà entro una settimana, quando dovrà comunicare la sua scelta. La società ha offerto un rinnovo annuale con un importo dimezzato rispetto all’accordo precedente. La decisione finale spetta esclusivamente al giocatore, che dovrà valutare se accettare o meno la proposta. L’intesa riguarda solo l’aspetto contrattuale, mentre non sono stati annunciati ulteriori dettagli o eventuali alternative. La situazione è in attesa di una risposta ufficiale.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri hanno promesso il rinnovo annuale a cifre dimezzate: ora la decisione spetta al giocatore. Giorni decisivi per Mkhitaryan. Il futuro di Henrikh Mkhitaryan sarà definito nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Daniele Mari, entro circa dieci giorni il centrocampista prenderà una decisione definitiva sul proprio destino. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’Inter avrebbe già manifestato la volontà di proseguire insieme, garantendo al giocatore la disponibilità per un rinnovo annuale. La società considera ancora molto importante il contributo dell’armeno, soprattutto per esperienza, leadership e qualità nella gestione del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il futuro di Mkhitaryan si decide a breve: attesa la scelta del centrocampista entro 10 giorni

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