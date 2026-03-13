Da domenica, le maglie della Roma porteranno il logo di Eurobet, che sarà il main sponsor fino al 2029. L’accordo prevede un investimento totale di circa 50 milioni di euro per il club giallorosso. L’impegno tra le parti è stato formalizzato e durerà per diversi anni, consolidando una partnership commerciale importante per il team romano.

Un brand in crescita e la voglia di far diventare la Roma una realtà del calcio europeo. Oggi in casa giallorossa si è brindato due volte in attesa dello scontro diretto Champions con il Como. Nel pomeriggio, infatti, è arrivato il via libera dell’Assemblea Capitolina per il progetto stadio di Pietralata. E qualche ora prima, nella bella cornice del Salone delle Colonne, la Roma ha suggellato l’accordo con Eurobet.live che sarà il main sponsor a partire dalla gara di domenica in riva al lago. Una partnership che durerà almeno fino al 2029 e porterà nelle casse dei Friedkin circa 50 milioni di euro e che darà una grossa mano anche in vista della prossima chiusura di bilancio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, ecco il main sponsor: Eurobet sarà sulle maglie da domenica

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