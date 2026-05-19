Una squadra di calcio ha subito una sconfitta casalinga con il punteggio di 0-2 contro una formazione che non segnava da tre partite e mezza e che si trovava appena una settimana prima fuori dalla zona retrocessione. La partita si è svolta all’interno di uno stadio di proprietà, davanti a un pubblico presente in buona parte per assistere a questo incontro. La sconfitta è stata analizzata come un segnale di problemi più profondi, legati anche a decisioni e a valutazioni di valore.

Lo 0-2 incassato all’ Allianz Stadium dalla Fiorentina — una squadra che non segnava da tre partite e mezzo, fuori dal rischio retrocessione giusto una settimana prima — non è una sconfitta: è una diagnosi. A una giornata dalla fine del campionato la Juventus è sesta in classifica, scavalcata in un colpo solo da Milan, Roma e Como; per centrare la qualificazione alla Champions League servirebbe all’ultima giornata una combinazione di risultati che oggi rasenta l’aritmetica del miracolo. E anche qualora la congiuntura astrale arrivasse, non cambierebbe la sostanza dei fatti: il quadro tecnico bianconero è in macerie, e una giornata storta non basta a spiegarlo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il flop Juve tra Elkann, Comolli, algoritmi e perdita di valore: diagnosi di un fallimento

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