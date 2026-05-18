Juve Elkann riflette | in discussione il progetto Comolli i retroscena

L'amministratore delegato di Exor sta considerando il futuro del progetto affidato al dirigente francese. La discussione riguarda anche la possibile esclusione dalla partecipazione alle competizioni europee e le decisioni prese finora. Si stanno analizzando le implicazioni di questa situazione, con un focus sulle conseguenze sportive e finanziarie per il club. La riflessione sull’intera operazione si inserisce in un quadro di valutazioni più ampie riguardanti la gestione e la strategia del club.

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