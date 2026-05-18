Juve Elkann riflette | in discussione il progetto Comolli i retroscena

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratore delegato di Exor sta considerando il futuro del progetto affidato al dirigente francese. La discussione riguarda anche la possibile esclusione dalla partecipazione alle competizioni europee e le decisioni prese finora. Si stanno analizzando le implicazioni di questa situazione, con un focus sulle conseguenze sportive e finanziarie per il club. La riflessione sull’intera operazione si inserisce in un quadro di valutazioni più ampie riguardanti la gestione e la strategia del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trema la Juventus, ma adesso sotto la lente d’ingrandimento c’è l’intero progetto Comolli. L’esclusione dalla Champions non è ancora ufficiale, però l’incubo è sempre più concreto e toglierà il sonno al patron John Elkann. La sconfitta contro la Fiorentina ha rimandato i bianconeri indietro di oltre dieci anni (2009-10 e 2010-11), all’epoca dei due settimi posti. Un terremoto che rischia di fare più danni di quelli immaginati fino a qualche tempo fa ai piani alti di Exor. Restare fuori dall’Europa che conta, oltre che un bagno di sangue di almeno 70-80 milioni, obbligherà Elkann a riflettere sul piano affidato la scorsa estate all’ad francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve elkann riflette in discussione il progetto comolli i retroscena
© Gazzetta.it - Juve, Elkann riflette: in discussione il progetto Comolli, i retroscena
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Spalletti proporrà a Elkann lo schema Gasperini: il Ranieri della Juve è ComolliJohn Elkann non vuole essere ricordato come il faccione più perdente della storia della Juventus.

Leggi anche: Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con Elkann...

juve elkann riflette inChampions ora lontana per i bianconeri, Tuttosport in apertura: Juve chi pagaIn occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale proposto da Tuttosport: Juve chi paga. tuttomercatoweb.com

juve elkann riflette inJuventus, il post di Ardoino accende la rabbia: cresce il fronte anti Elkann. Comolli snobbato da Spalletti e verso l’addioJuventus, il post di Ardoino accende la rabbia: cresce il fronte anti Elkann. Comolli snobbato da Spalletti e verso l’addio ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web