Juve Elkann riflette | in discussione il progetto Comolli i retroscena
L'amministratore delegato di Exor sta considerando il futuro del progetto affidato al dirigente francese. La discussione riguarda anche la possibile esclusione dalla partecipazione alle competizioni europee e le decisioni prese finora. Si stanno analizzando le implicazioni di questa situazione, con un focus sulle conseguenze sportive e finanziarie per il club. La riflessione sull’intera operazione si inserisce in un quadro di valutazioni più ampie riguardanti la gestione e la strategia del club.
Trema la Juventus, ma adesso sotto la lente d’ingrandimento c’è l’intero progetto Comolli. L’esclusione dalla Champions non è ancora ufficiale, però l’incubo è sempre più concreto e toglierà il sonno al patron John Elkann. La sconfitta contro la Fiorentina ha rimandato i bianconeri indietro di oltre dieci anni (2009-10 e 2010-11), all’epoca dei due settimi posti. Un terremoto che rischia di fare più danni di quelli immaginati fino a qualche tempo fa ai piani alti di Exor. Restare fuori dall’Europa che conta, oltre che un bagno di sangue di almeno 70-80 milioni, obbligherà Elkann a riflettere sul piano affidato la scorsa estate all’ad francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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