Il figlio ha visto il trattore ed è accorso Ma per l’agricoltore era troppo tardi

Un bambino ha notato un trattore e si è avvicinato, ma per l’agricoltore coinvolto nell’incidente non c’è stato nulla da fare. L’evento si è verificato nelle campagne della zona, dove l’uomo stava lavorando. La salma sarà trasferita domani pomeriggio nella chiesa locale di Casaltone, nel comune di Sorbolo Mezzani, per i funerali. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità, che si prepara a partecipare alla cerimonia religiosa.

Si svolgeranno domani alle 15, nella chiesa di Casaltone, a Sorbolo Mezzani, nel Parmense, i funerali di Aldo Davoli, il pensionato di 81 anni vittima domenica pomeriggio di un infortunio agricolo, ribaltandosi con il trattore con cui stava eseguendo dei lavori in un podere di sua proprietà, nelle campagne di San Sisto di Poviglio. Il feretro sarà poi trasferito – a cura dell’agenzia Monti – alla cremazione. La camera ardente si trova alla Casa funeraria di via Bianchi a Sorbolo Mezzani. Davoli lascia nel lutto la moglie Maria Mori, il figlio Alessandro, un nipote e altri parenti. Proprio il figlio si era recato con il padre Aldo, domenica pomeriggio, nel podere di via Viazza San Sisto, per eseguire alcuni lavoretti nel terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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COME USARE e LAVORARE con un TRATTORE: guida per principianti

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Il figlio ha visto il trattore ed è accorso. Ma per l’agricoltore era troppo tardiAlle 15 di domani, nella chiesa di Casaltone, a Sorbolo Mezzani, i funerali di Aldo Davoli, 81 anni. Domenica era andato nel podere di San Sisto per eseguire dei lavori: il mezzo si è ribaltato in un ... ilrestodelcarlino.it

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