Max Verstappen critica il regolamento F1 | Era prevedibile ora è troppo tardi

Max Verstappen ha espresso critiche sul regolamento della Formula 1 del 2026, affermando che la sua evoluzione era prevedibile ma ormai troppo tardi per apportare modifiche. L’analisi del nuovo regolamento tecnico-sportivo mostra una tensione tra principi tecnologici e applicazioni pratiche, con conseguenze dirette sulle squadre e sui piloti. La discussione riguarda principalmente le normative che regolano le vetture e le strategie di gara.

Un'analisi del regolamento tecnico-sportivo 2026 evidenzia una dinamica di confronto tra principi tecnologici e applicazioni pratiche, con riflessi diretti sull'assetto competitivo. Dopo il Shakedown di Barcellona e i test pre-stagionali di Sakhir, le valutazioni iniziali hanno messo in luce dubbi e certezze divergenti, affinché l'interpretazione delle norme possa evolvere in base ai riscontri sul campo e alle necessità di gestione energetica. Il quadro generato dalle prime uscite in pista mostra una distanza tra chi vede nella stabilità normativa un elemento di affidabilità e chi ritiene indispensabile adattare rapidamente le regole in caso di segnali di criticità.