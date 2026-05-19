Il Festival delle Stem fa tappa a Cagliari | dall’energia alle infrastrutture per l’AI tutti i dati che passano dai nostri mari

Il Festival delle STEM fa tappa a Cagliari, portando con sé temi come l’energia, le infrastrutture per l’intelligenza artificiale e i dati che transitano nei mari. La manifestazione, organizzata per avvicinare gli studenti delle scuole superiori alle discipline scientifiche e tecnologiche, arriva dopo le tappe di Roma, Milano e Verona. Durante l’evento vengono presentati progetti e approfondimenti su queste aree, coinvolgendo studenti e professionisti del settore.

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