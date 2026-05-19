Il Festival delle Stem fa tappa a Cagliari | dall’energia alle infrastrutture per l’AI tutti i dati che passano dai nostri mari
Il Festival delle STEM fa tappa a Cagliari, portando con sé temi come l’energia, le infrastrutture per l’intelligenza artificiale e i dati che transitano nei mari. La manifestazione, organizzata per avvicinare gli studenti delle scuole superiori alle discipline scientifiche e tecnologiche, arriva dopo le tappe di Roma, Milano e Verona. Durante l’evento vengono presentati progetti e approfondimenti su queste aree, coinvolgendo studenti e professionisti del settore.
Dopo Roma, Milano e Verona, tocca a Cagliari ospitare la nuova tappa di Pulsar, l’iniziativa organizzata per promuovere le competenze STEM (Science, Technology, Engineering, Math) tra gli studenti delle scuole superiori italiane. Il progetto, realizzato da Open in partnership con Iliad, nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani nello sviluppo delle proprie attitudini e nella scelta del percorso universitario, con un’attenzione particolare a colmare il divario di genere per le studentesse. Sul palco del Matilde Cocktail Bar di Cagliari si sono confrontati Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Mariasole Bianco, biologa marina e presidente di Worldrise, Emmanuel Olivieri, Public Affairs Manager di Iliad Italia, e Marco Martinelli, divulgatore scientifico. 🔗 Leggi su Open.online
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