Ecco Pulsar il festival dedicato alle discipline Stem Tra una settimana la prima tappa a Roma

Il 4 marzo, nell’aula del Liceo Ennio Quirino Visconti a Roma, Open, in collaborazione con Iliad, ha annunciato ufficialmente Pulsar, il nuovo festival dedicato alle discipline STEM. La prima tappa si terrà tra una settimana nella stessa città. L’evento coinvolge studenti e professionisti, con l’obiettivo di promuovere l’interesse verso scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.

Open, con la collaborazione di Iliad, ha presentato questa mattina 4 marzo, nella cornice del Liceo Ennio Quirino Visconti a Roma “Pulsar” il festival delle discipline Stem 2026. Il progetto nasce per portare la cultura scientifica al centro del racconto contemporaneo in un paese, l’Italia, in cui i laureati sono ancora pochi rispetto alla media Ocse, in particolare nelle discipline scientifiche, economiche e matematiche, specie se si pensa alle laureate donne. L’evento del 10 dicembre. Si parte con un primo evento a Roma, il 10 dicembre presso l’Ara Pacis, con il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola del Comune di Roma. Istituzioni, aziende, media e ospiti del mondo dell’accademia e dello spettacolo si incontreranno per un pomeriggio di dialogo, ispirazione e confronto sui temi chiave dell’innovazione e delle competenze del futuro. 🔗 Leggi su Open.online

