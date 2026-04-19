Roma Appia Run festa i 10.000 sulla Regina Viarum Ecco i risultati

La 27ª edizione della Roma Appia Run si è svolta oggi sulla Regina Viarum, attirando oltre 10.000 partecipanti. La giornata si è caratterizzata per condizioni meteorologiche ideali che hanno accompagnato la corsa. I risultati ufficiali sono stati comunicati al termine dell'evento, che ha visto numeri da record e grande entusiasmo tra gli atleti. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati di corsa provenienti da diverse regioni.

Numeri da record e un meteo perfetto hanno fatto da cornice alla 27ª edizione della Roma Appia Run, che oggi ha regalato alla Capitale una straordinaria giornata di sport e partecipazione. 10.000 appassionati hanno animato le strade di Roma, trasformando la città in una festa diffusa all’insegna.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate In diecimila di corsa sulla 'Regina Viarum', Appia Run da recordAGI - Numeri da record e un meteo perfetto hanno fatto da cornice alla 27ª edizione della Roma Appia Run, che oggi ha regalato alla Capitale una... Provincia, il passaggio delle consegne. Carnevale: "Priorità alla via Appia Regina Viarum"Federico Carnevale (FI) è ora entrato ufficialmente nel ruolo di presidente della Provincia di Latina, dopo essere stato eletto ieri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torna domenica la Roma Appia Run: mille bimbi a Caracalla per la festa dello sprint; Roma Appia Run, la corsa che unisce sport e storia - Quotidiano La Voce; Roma e il Fulmine dell'Appia con 1000 bambini; Roma Appia Run 2026, cresce l’attesa: da Avezzano in tanti per la grande corsa tra sport e partecipazione. Appia run, festa di sport nelle meraviglie di Roma. Primo Domenico Liberatore, tra le donne vince la «maestra volante»Il saluto degli assessori Onorato e Alfonsi: «Così si coniugano sport, arte e solidarietà». Il primo in 1h5'. Paola Salvatori era stata terza nella scorsa edizione ... roma.corriere.it La Roma Appia Run per 10milaRoma si prepara al grande evento: domenica 19 aprile 2026 torna la magia della Roma Appia Run, una delle corse podistiche più amate e suggestive del panorama nazionale. Giunta alla 27ª edizione, la Ro ... fidal.it In diecimila all’Appia Run, vincono Liberatore e Salvatori. Onorato: “Itinerario unico al mondo” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com San pietrini Assassini Ma non Ho mollato Roma Appia Run facebook