' Piero e Ada Una storia d' amore e di libertà' alla Domus Mazziniana

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17, presso la Domus Mazziniana di Pisa (ingresso da Via M. d’Azeglio 14) si svolgerà l’evento 'Piero e Ada. Una storia d’amore e di libertà'.A cento anni dalla morte di Piero Gobetti (1901-1926), intellettuale e figura fondamentale dell’antifascismo, l’incontro offre l’occasione per approfondire il legame tra questi e Ada Prospero (1902-1968), nato ‘tra le righe’ della rivista torinese “Energie Nove” e alimentato da scambi epistolari molto intensi nei quali la vicenda personale dei due giovani si intreccia con gli accadimenti che animarono e scossero la storia del nostro Paese negli anni Venti del Novecento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

