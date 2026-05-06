Ottocento musicale europeo alla Domus Mazziniana

Venerdì 8 alle 17 si terrà alla Domus Mazziniana un evento dedicato all'Ottocento musicale europeo. La conferenza si concentrerà su questo periodo storico e sulla sua influenza nel panorama musicale del continente. L'incontro vedrà la partecipazione di esperti che analizzeranno aspetti legati alle composizioni e alle trasformazioni musicali di quell’epoca. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questo tema.

Un importante evento musicale è annunciato per venerdì 8, alle 17, alla Domus Mazziniana, allorché il tema dell’incontro sarà "L’Ottocento musicale in Europa". Dapprima è previsto un incontro con il pubblico, presenti Maurizio Biondi, Guglielmo Pianigiani e Lorenzo Gremigni. Alle 18 protagonista del pomeriggio diventerà la musica allorché quattro notissimi artisti contribuiranno a dare sostanza alla serata musicale. Al pianoforte, Antonella Bellettini (nella foto) e Guglielmo Pianigiani, con la mezzosoprano Bori Soòs e il baritono Pedro Carrillo eseguiranno musiche famose di autori fra i maggiori del panorama europeo di un secolo che potremmo definire d‘oro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ottocento musicale europeo alla Domus Mazziniana Notizie correlate Oltre 3mila vistatori alla Domus Mazziniana, l'assessora Manetti: "scrigno prezioso"Pisa, 23 febbraio 2026 - Nell’ambito del tour regionale Cultour, che sta toccando i principali luoghi simbolo della cultura toscana, l’assessora... 'Piero e Ada... Una storia d'amore e di libertà' alla Domus MazzinianaVenerdì 13 marzo 2026 alle ore 17, presso la Domus Mazziniana di Pisa (ingresso da Via M. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ottocento musicale europeo alla Domus Mazziniana; sola favella comune di tutte le nazioni - domus mazziniana e scuola bonamici celebrano la festa dell’europa tra musica e riflessione storica nel ricordo di maria rosaria finelli. Ottocento musicale europeo alla Domus MazzinianaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Lungo Ottocento: incontri alla Domus MazzinianaProseguono gli incontri accademici e culturali presso la Domus Mazziniana curati dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa. Dopo la presentazione del volume L’aurora della ... lanazione.it Segnaliamo, venerdì 8 maggio presso la Domus Mazziniana a Pisa, conferenza e concerto sul tema “OTTOCENTO MUSICALE EUROPEO” partecipano: Prof. Maurizio Biondi, Cons. Firenze Prof. Guglielmo Pianigiani, Cons. Firenze modera: Avv. Lorenzo Gr - facebook.com facebook