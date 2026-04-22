Un rappresentante politico ha commentato il Decreto Sicurezza, definendolo un passo timido rispetto alle proposte iniziali. Ha affermato che erano stati avanzati emendamenti più concreti ed efficaci, ma che tali proposte sono state ignorate. Nonostante ciò, ha dichiarato che il lavoro continuerà senza fermarsi. La discussione riguarda principalmente le modifiche apportate al decreto e le proposte di modifica presentate dai vari gruppi politici.

(LaPresse) “Il Decreto Sicurezza è un timido passo avanti, noi avevamo proposto degli emendamenti molto più concreti e molto più efficaci purtroppo sono stati ignorati ma andremo avanti. I nostri emendamenti non solo legittimano le forze dell’ordine ma gli danno gli strumenti per poter agire. L’arma più idonea non è l’arma più potente ma l’arma che posso utilizzare”. Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale a Napoli a margine dell’inaugurazione della nuova sede del movimento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, Vannacci: "Nostri emendamenti più concreti ma andremo avanti"

Vannacci: Remigrazione vuol dire ritornare nel proprio paese di origine

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