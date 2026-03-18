Start-up aperte online in 48 ore a 100 euro | la sfida dell’Ue per rilanciare la crescita Che cos’è il 28esimo regime per le imprese

La Commissione Europea ha annunciato un nuovo regime societario che permette di aprire una start-up online in 48 ore con un costo massimo di 100 euro. La misura mira a semplificare le procedure di avvio di impresa e favorire la crescita economica all’interno dell’Unione. L’obiettivo è facilitare l’accesso al mercato per le nuove aziende, riducendo tempi e costi di costituzione.

Registrare una nuova società online, entro 48 ore e con una spesa massima di 100 euro. È l’obiettivo del nuovo regime societario europeo presentato oggi dalla Commissione Ue. Enrico Letta, l’ex premier che nel 2024 aveva inserito la proposta nel suo rapporto sul futuro del mercato unico, l’aveva battezzato «28esimo regime» – a suggerire il passo in avanti rispetto al quadro dei 27 Paesi Ue. La Commissione europea lo ha rinominato, un po’ all’americana, « EU Inc.». Nome a parte, quel che conta è la sostanza. Il nuovo regime, «opzionale» come sottolinea lo stesso esecutivo Ue, dovrebbe permettere agli imprenditori di registrare la loro nuova azienda in modo rapido e semplice: senza requisiti di capitale minimo, in formato interamente digitale, al costo massimo di 100 euro e con un iter di non oltre 48 ore. 🔗 Leggi su Open.online

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