Lavoro pago le tasse ma fuori sede non posso esercitare il mio diritto di voto Non si capisce perché

Un cittadino che lavora e paga le tasse si trova impossibilitato a esercitare il diritto di voto perché, pur vivendo fuori sede, non riesce a votare. La questione riguarda il motivo per cui questa limitazione non sia ancora stata chiarita o modificata. Attualmente, non esistono soluzioni pratiche per permettere a chi lavora lontano da casa di partecipare alle elezioni. La situazione solleva domande sulla rappresentanza e sulla partecipazione democratica.

Si parla tanto della scarsa affluenza alle urne e della disaffezione al voto da parte degli italiani. Sono un lavoratore italiano fuori sede, pago regolarmente le tasse, non ho condanne penali, eppure mi viene negato il diritto a votare al prossimo referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, nel Comune italiano in cui lavoro e nel quale ho il domicilio, che dista 1300 km da quello in cui risulto residente. L’unica possibilità per accedere al voto, per me e per oltre 5 milioni di italiani (ossia circa il 10,5% del corpo elettorale) fuori sede per motivi di studio, di lavoro o di salute, rimane il viaggio verso il proprio comune di residenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

