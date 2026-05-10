Dybala non rinnova il suo contratto e giocherà l'ultimo derby con la squadra. La decisione arriva dopo mesi di trattative senza esito positivo. La partenza dell’attaccante potrebbe incidere sulla qualificazione alla Champions League, considerando il suo contributo in campo. La dirigenza dovrà intervenire rapidamente per trovare un sostituto all’altezza e non perdere punti preziosi nelle ultime gare stagionali.

? Punti chiave Come influirà l'addio di Dybala sulla corsa per la Champions?. Chi deve intervenire subito per evitare il rischio di perdere l'argentino?. Perché la vittoria contro il Parma cambia i calcoli in classifica?. Quali sono le reali possibilità della Roma di superare il Milan?.? In Breve Vittoria della Roma al Tardini con gol decisivo di Malen al minuto 101.. Roma raggiunge 67 punti in classifica pareggiando la posizione del Milan.. Quattro squadre, tra cui Roma e Como, restano separate da soli tre punti.. Il derby contro la Lazio si gioca a due weekend dalla fine del campionato.. Paulo Dybala ha confermato dopo il match contro il Parma che non ha ricevuto alcuna proposta per il rinnovo del suo contratto con la Roma, rendendo il derby contro la Lazio l’ultima possibile apparizione in casa per l’argentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dybala: nessun rinnovo, il derby sarà l’ultimo saluto in casa

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