Rose Villain è incinta l’annuncio sui social con brano dedicato | chi è il padre e gli indizi sul sesso – Il video

Rose Villain ha condiviso sui social un video in cui mostra il percorso degli ultimi mesi, partendo dal risultato del test di gravidanza fino alle prime ecografie. Nell’immagine si vede il momento della scoperta, le visite mediche e le emozioni legate all’attesa. L’artista ha anche dedicato un brano al suo annuncio, senza fornire dettagli sul padre o sul sesso del bambino.

Rose Villain ha annunciato la sua gravidanza attraverso un video pubblicato su Instagram, in cui ripercorre gli ultimi mesi dallo stupore dopo il test di gravidanza alle prime ecografie. La rapper e cantautrice milanese, al secolo Rosa Luini, 36 anni, aspetta il primo figlio dal marito Sixpm, il produttore discografico Andrea Ferrara, originario di Napoli. I due, sposati dal 23 maggio 2022 con una cerimonia a Brooklyn, vivono da anni a New York e lavorano insieme: Sixpm è il produttore dietro buona parte della musica di Rose Villain. L’hashtag #TuttaLuce e il racconto della gravidanza nel video. Il video è accompagnato dall’hashtag #TuttaLuce, che richiama un brano dedicato proprio a questo momento. 🔗 Leggi su Open.online

