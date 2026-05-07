Pirelli ha avviato la produzione di pneumatici connessi dotati della tecnologia Cyber Tyre presso il suo stabilimento in Georgia. L’azienda sta rafforzando la presenza negli Stati Uniti, consolidando i rapporti esistenti nel paese e puntando sulla nuova linea di prodotti. La produzione di questi pneumatici, che integrano sistemi di connettività, rappresenta un passo importante per l’azienda nel mercato statunitense.

Pirelli consolida i legami a lungo termine con gli Stati Uniti e avvia la produzione degli pneumatici connessi, dotati della tecnologia Cyber Tyre, nel suo impianto in Georgia. Si chiude così il cerchio dopo il golden power ovvero dopo che il governo Meloni è intervenuto nuovamente all'inizio di aprile per limitare l'influenza del socio cinese e per evitare lo stop degli Usa ai cosiddetti pneumatici intelligenti. L'impatto economico deve ancora essere quantificato ma si tratta di un passaggio chiave per la strategia industriale del gruppo di cui è vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera (in foto). Lo stabilimento Pirelli in Georgia, già dedicato alle soluzioni tecnologicamente più avanzate per il mercato statunitense - sia nel segmento High Value sia nel Motorsport - sarà ulteriormente rafforzato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli accelera in Usa. Cyber Tyre in Georgia

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Pirelli produrrà i Cyber Tyre, gli pneumatici dotati di sensori al centro dello scontro con l'azionista Sinochem, negli Stati Uniti. Lo stabilimento in Georgia sarà dotato anche del processo manifatturiero più avanzato. x.com