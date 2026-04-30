Pirelli acquista 30% Univrses partnership per potenziare il Cyber Tyre

Pirelli ha annunciato di aver acquisito una quota del 30% in Univrses, una società svedese specializzata in tecnologie di computer vision e intelligenza artificiale. L'accordo tra le due aziende prevede l'integrazione di queste tecnologie nel sistema Pirelli Cyber Tyre, un progetto volto a sviluppare pneumatici dotati di sensori e funzioni innovative. La partnership mira a migliorare le capacità del prodotto attraverso l'uso di soluzioni digitali avanzate.

(Adnkronos) – Pirelli e la società svedese Univrses hanno siglato un accordo che prevede l'integrazione nel sistema Pirelli Cyber Tyre di tecnologie di computer vision basate sull'intelligenza artificiale (Ia). In base all'accordo, attraverso il quale Pirelli ha acquisito una quota del 30% nella società svedese (con l’opzione per raggiungere la maggioranza), le tecnologie 3Dai di Univrses, si legge in una nota, saranno integrate nelle soluzioni del sistema Cyber Tyre di Pirelli. La combinazione delle tecnologie sviluppate da Univrses e Pirelli consentirà di avere veicoli più sicuri e performanti, con potenziali applicazioni nei sistemi Adas e di guida autonoma, e inoltre fornirà in tempo reale dati per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture stradali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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