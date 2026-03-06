La Provincia intitolerà l’ufficio della Consigliera di Parità a Tina Anselmi

La Provincia di Piacenza ha deciso di intitolare una sala alla memoria di Tina Anselmi, prima donna a ricoprire il ruolo di Ministro della Repubblica Italiana. La proposta è arrivata dalla Consigliera di Parità, e la decisione coincide con il cinquantesimo anniversario della nomina di Anselmi a Ministro del Lavoro, oltre a essere stata avanzata anche in ricordo della sua scomparsa avvenuta dieci anni fa.

