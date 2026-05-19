Il conte Charles Spencer ha annunciato il suo matrimonio con un’archeologa norvegese, celebrato in modo inaspettato. È il suo quarto matrimonio e arriva dopo tre precedenti divorzi. La notizia è stata diffusa senza dettagli sul rito o sui motivi della decisione, lasciando spazio a molte speculazioni. La coppia avrebbe deciso di unire le proprie vite in privato, senza partecipanti o cerimonie pubbliche. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando curiosità e commenti.

Evidentemente Charles Spencer è un inguaribile ottimista. Non si spiega altrimenti la sua scelta, con tre divorzi alle spalle, di sposarsi anche una quarta. Una notizia che è arrivata a sorpresa, questa mattina, pubblicata dai principali media britannici: il fratello di Lady Diana, colui che dal pulpito dell’abbazia di Westminster prese le difese della sorella criticando pesantemente la royal family, ha detto sì. Di nuovo. Charles Spencer si è sposato per la quarta volta. Niente di pubblico, niente di ostentato. Charles Spencer, 61 anni, per sposarsi con Cat Jarman, archeologa norvegese con cui si frequenta dal 2024, ha scelto di stare lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il conte Charles Spencer si è sposato a sorpresa per la quarta volta. La moglie è un'archeologa norvegese

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King Charles DROPS SHOCK PUNISHMENT On Camilla After She CAUGHT Ripping Dianas Final Assets

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