Il pilota di Formula 1 ha sposato Alexandra Saint Mleux, mantenendo sempre un atteggiamento molto riservato sulla sua vita privata. La coppia ha scelto di tutelare la propria intimità, evitando di condividere dettagli pubblici sulla relazione. Leclerc ha preferito non commentare pubblicamente il matrimonio, che si è svolto senza clamore mediatico. La coppia continua a vivere con discrezione la propria quotidianità.

Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux: da sempre estremamente discreto in amore, il pilota ha protetto con grande cura la sua vita privata, senza lasciare che l’amore per la sua Alexandra fosse oggetto di gossip o copertine patinate. Questa volta però non ha potuto nascondersi perché la notizia è troppo romantica per restare segreta: Leclerc ha infatti sposato la sua Alexandra Saint Mleux con una cerimonia civile a Montecarlo, scegliendo ancora una volta la città in cui è nato e con la quale ha un legame speciale. Niente celebrazioni hollywoodiane dunque, ma un matrimonio intimo, quasi sospeso nel tempo, circondato solo dagli affetti più cari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Charles Leclerc si è sposato, chi è la moglie Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc si è sposato: nozze a Monaco con Alexandra Saint Mleux, poi via su una Ferrari 250 Testa RossaCharles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux a Monaco, a una settimana dal via del Mondiale F1 2026.

Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux: gli sposi in abito bianco, il sulla Ferrari da 30 milioni a MontecarloNozze civili e blindate a Montecarlo per il pilota monegasco, a una settimana dal via del Mondiale di F1 in Australia.

