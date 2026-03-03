Charles Leclerc si è sposato in segreto, mantenendo nascosta la data e i dettagli dell’evento. Durante la cerimonia, ha indossato il suo orologio preferito, scelta che ha attirato l’attenzione di chi segue le sue apparizioni pubbliche. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando spazio a discussioni tra appassionati e media. Le immagini dell’occasione sono state diffuse sui social network.

A sorpresa, Charles Leclerc si è sposato. In un clima di segretezza ormai diventato quasi un trend — tanto che, nella stessa settimana e con modalità simili, anche Tom Holland e Zendaya hanno celebrato il loro matrimonio — il pilota monegasco ha voluto regalare qualche dettaglio di grande stile sul suo grande giorno. No, non ha indossato una tuta da gara. Al contrario, ha scelto un abito panna Made To Measure firmato Brunello Cucinelli, con giacca a doppiopetto, realizzato in una flanella mélange di cashmere 100%, abbinato a una camicia dal colletto button down, una cravatta in maglia di seta e a delle classiche derby in vitello anticato della collezione AutunnoInverno 2025. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Charles Leclerc si è sposato in segreto, e ha indossato in assoluto il suo orologio preferito

