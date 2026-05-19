Charles Spencer il fratello di Lady Diana è convolato a nozze con Cat Jarman Il look azzurro baby della sposa

Il nono conte Spencer, fratello di Lady Diana, si è sposato con Cat Jarman in una cerimonia privata in Arizona. La sposa ha indossato un abito azzurro baby, mentre la cerimonia si è svolta in un ambiente bucolico e riservato. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in modo semplice, senza grandi eventi pubblici o ospiti numerosi. La notizia arriva dopo che i due hanno confermato il loro legame, con un evento che si è svolto in totale riservatezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui