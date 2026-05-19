Charles Spencer il fratello di Lady Diana è convolato a nozze con Cat Jarman Il look azzurro baby della sposa
Il nono conte Spencer, fratello di Lady Diana, si è sposato con Cat Jarman in una cerimonia privata in Arizona. La sposa ha indossato un abito azzurro baby, mentre la cerimonia si è svolta in un ambiente bucolico e riservato. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in modo semplice, senza grandi eventi pubblici o ospiti numerosi. La notizia arriva dopo che i due hanno confermato il loro legame, con un evento che si è svolto in totale riservatezza.
Questo è il quarto matrimonio per il nono conte Spencer, fratello della compianta Lady Diana, che a 61 anni ha giurato amore eterno all'archeologa e co-conduttrice di podcast Cat Jarman, 43 anni. «Ci sentiamo entrambi incredibilmente fortunati ad aver fatto un percorso che ci ha portato dall’essere colleghi all’amicizia, fino a un amore profondo e a un legame indissolubile», hanno dichiarato tramite un comunicato congiunto condiviso con People. «Ogni fase della nostra relazione è stata accompagnata dalle risate e condividiamo la stessa passione per la vita». Per il loro grande giorno, coronamento di anni di complicità e intese, la coppia ha optato per look dal sapore bucolico, in particolare la sposa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il fratello di Diana rompe il silenzio dopo il film: annuncio shock
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