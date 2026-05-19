Il Comune brianzolo che ai 18enni regala lo Statuto della Regione Lombardia
Il 30 maggio in un comune della Brianza si terrà una manifestazione in occasione della festa della Regione Lombardia. Durante l’evento, verrà consegnato lo Statuto regionale ai ragazzi che compiranno 18 anni. La celebrazione prevede diverse attività, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e sottolineare l’importanza della regione. La giornata si concluderà con questa cerimonia ufficiale rivolta ai neo maggiorenni, che riceveranno il documento durante la manifestazione.
Il 30 maggio c'è un comune brianzolo che celebra la festa della Regione Lombardia e lo fa con una grande manifestazione che culminerà con la consegna dello statuto della Regione ai neo 18enni. Succede a Biassono, roccaforte della Lega. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luciano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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