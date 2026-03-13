La Regione Lombardia che premia il simulatore Bastoni è lo specchio dell’Italia

La Regione Lombardia ha premiato il simulatore Bastoni, un riconoscimento che mette in evidenza il valore di questa tecnologia. Il riconoscimento si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso l'innovazione nel settore sportivo. La cerimonia si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti regionali e degli sviluppatori del simulatore. La premiazione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Il meraviglioso mondo Inter. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Ogni giorno ce n’è una. Il mondo Inter non vuole rassegnarsi al ruolo di squadra privilegiata e potente d’Italia. Di squadra che molto raramente – E CERTAMENTE NON NELL’ULTIMO DERBY – riceve trattamenti arbitrali sfavorevoli. Diciamo anche quasi mai. Non vuole rassegnarsi (sempre il mondo Inter) al fatto che nella partita che ha assegnato il campionato – Inter-Juventus – si sono trovati con un uomo in più per uno degli errori arbitrali più macroscopici della storia del calcio italiano. Una simulazione di Bastoni ha indotto l’arbitro La Penna a espellere il malcapitato Kalulu (al momento dell’espulsione, il probo Bastoni ha esultato come se avesse segnato da centrocampo). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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