In Lombardia, la presenza di grandi allevamenti intensivi rappresenta una quota significativa della produzione zootecnica nazionale, con il 40% dei bovini e il 47% dei suini. Nonostante alcune iniziative di resistenza da parte di un Comune locale, la Regione si oppone a eventuali restrizioni o cambiamenti, mantenendo un ruolo centrale nell’industria agricola della regione. La questione riguarda principalmente l’impatto ambientale di questi stabilimenti e le politiche di settore.

Altro che nuove tecniche, benessere animale e maggiore attenzione all’ambiente. La Lombardia resta la prima regione zootecnica d’Italia con il 40% dei capi nazionali di bovini e suini, che sale al 47% se si considerano solo i suini. Si tratta, per le due specie, di oltre 5,2 milioni, un capo ogni due abitanti. Gli effetti? Emissioni di gas serra in crescita, un carico di azoto particolarmente elevato, criticità relative al benessere animale e una forte dipendenza da mangimi importati, che rendono il sistema vulnerabile dal punto di vista economico. Eppure in Lombardia, le amministrazione che provano a frenare la crescita degli allevamenti intensivi vengono ostacolate, come nel caso del comune di Gonzaga (Mantova), mentre si fanno passi indietro anche sul fronte della trasparenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allevamenti intensivi: la trappola della Lombardia con i suoi maxi stabilimenti inquinanti. Il caso del Comune che prova a resistere, ma si trova la Regione contro

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