Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte | tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1. Questa sera, martedì 12 maggio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda in replica l’episodio Il gioco delle tre carte de Il Commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti che ogni volta ottiene grandi ascolti. Ma qual è la trama e il cast di questo episodio risalente al 2006? Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Un anziano imprenditore edile viene ucciso, investito da un’auto. Il commissario Montalbano viene a sapere che questi aveva lavorato in passato come capomastro per un giovane architetto che, vent’anni prima, era stato accusato e condannato per l’omicidio del suo socio nonché marito della sua amante.🔗 Leggi su Tpi.it

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#6Maggio 1999 Va in onda, su Rai 2, la prima puntata del COMMISSARIO MONTALBANO nata dai racconti di Camilleri. Il commissario Montalbano è diventato parte integrante del nostro immaginario collettivo. #storia #tv x.com

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