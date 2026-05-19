Il Colosseo si illumina di magenta per le patologie gastrointestinali eosinofile

Il 19 maggio, il Colosseo di Roma è stato illuminato di magenta per sostenere la campagna di sensibilizzazione promossa da Eseo Italia. Questa associazione riunisce famiglie che si occupano di patologie gastrointestinali eosinofile, tra cui l’esofagite eosinofila. La scelta del colore e dell’illuminazione ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza pubblica su queste patologie e di supportare i pazienti coinvolti. L’evento ha attirato l’attenzione di cittadini e media sulla questione.

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Il Colosseo di Roma si è illuminato di magenta il 19 maggio per sostenere la campagna di sensibilizzazione promossa da Eseo Italia, l'associazione di famiglie contro l'esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni del mese dedicato alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Largo Garibaldi si tinge di magenta per la lotta alle patologie eosinofileIn occasione della campagna di sensibilizzazione "Illuminiamo l'Italia di magenta", promossa dall'associazione ESEO Italia APS, mercoledì 20 maggio... Patologie gastrointestinali eosinofile, al via la campagnaRoma – Corsi di formazione, 4 “open day” con 57 équipe ospedaliere e 52 istituti coinvolti, incontri pubblici, istituzionali, per mirare sempre più... Il Colosseo si illumina per celebrare la cucina italiana Patrimonio UnescoRoma celebra il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco e lo fa illuminando il Colosseo. Nella serata di mercoledì 10 dicembre il tricolore ha illuminato ... romatoday.it Il Colosseo si illumina d’oro per i bambini malati di cancroA Roma, il Colosseo si trasformerà in un simbolo di speranza per i bambini malati di cancro e le loro famiglie grazie all’iniziativa Accendi d’Oro, accendi la speranza, promossa da Peter Pan ODV. rainews.it