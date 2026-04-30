Patologie gastrointestinali eosinofile al via la campagna

È partita una campagna dedicata alle patologie gastrointestinali eosinofile, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi precoce. Sono stati organizzati corsi di formazione e quattro open day che coinvolgono 57 équipe ospedaliere e 52 istituti di ricerca. La campagna prevede anche incontri pubblici e istituzionali per diffondere informazioni e sensibilizzare sull’argomento.

Roma – Corsi di formazione, 4 “open day” con 57 équipe ospedaliere e 52 istituti coinvolti, incontri pubblici, istituzionali, per mirare sempre più alla diagnosi precoce. Consulenze telematiche, due board regionali con rappresentanti istituzionali per un confronto aperto sui nodi della presa in carico e sulla distribuzione del farmaco. Due date da celebrare, il 18 maggio, con la Giornata Mondiale delle Patologie Eosinofile, e il 22 maggio, con la Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila. E ancora, monumento dopo monumento, Regione dopo Regione, l’Italia intera (a dare il via saranno Trento e Bracciano, new entry di quest’anno il Colosseo) pian piano s’illuminerà di magenta, colore degli eosinofili condiviso nel mondo per caratterizzare le campagne di sensibilizzazione.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Patologie gastrointestinali eosinofile, al via la campagna Notizie correlate Capire i tumori gastrointestinali: i sintomi di allarme e la rete per intercettare subito le patologiePescia, 6 aprile 2026 – Un nuovo percorso per accelerare la diagnosi delle malattie digestive e intercettare precocemente i tumori gastrointestinali. “Io Prevengo”, la nuova campagna di Lilly per fare prevenzione contro le patologie cardiometabolicheUn truck di un rosso brillante su cui campeggia la scritta “Scendi in piazza per la tua salute”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Patologie gastrointestinali eosinofile, al via campagna 2026 ESEO Italia; Esofagite eosinofila, Sige: fino a dieci anni per la diagnosi; Esofagite Eosinofila: Sfide e Ricerca a Roma; Né reflusso né dispepsia, ma Esofagite eosinofila. Patologie gastrointestinali eosinofile. Al via la campagna 2025 ESEO ItaliaRoberta Giodice, presidente: Grazie allo sforzo di centinaia di famiglie che quotidianamente assistono pazienti affetti da queste patologie vogliamo rilanciare un appello a tutte le Istituzioni, ... quotidianosanita.it Castello di Bracciano in magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofileil Castello Odescalchi di Bracciano aderisce alla campagna ESEO Italia 2026 illuminandosi di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedicate per la campagna: il 18 ... terzobinario.it Una videocapsula endoscopica per la diagnosi delle patologie gastrointestinali. La Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Pesaro-Fano ha introdotto un'innovativa piattaforma di ultima generazione (PillCam Genius SB), uno strumento d'avanguardia - facebook.com facebook