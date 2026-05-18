Largo Garibaldi si tinge di magenta per la lotta alle patologie eosinofile
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In occasione della campagna di sensibilizzazione "Illuminiamo l'Italia di magenta", promossa dall'associazione ESEO Italia APS, mercoledì 20 maggio la Fontana del Graziosi in Largo Garibaldi sarà illuminata di luce magenta. L'iniziativa è realizzata dal Comune di Modena, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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