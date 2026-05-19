Il circolo culturale Giovanni Meli avvia le attività a Montallegro | al centro la valorizzazione della cultura siciliana
A Montallegro, il circolo culturale Giovanni Meli ha inaugurato ufficialmente le sue attività, con un evento intitolato “Lux Mundi: dialoghi tra fede, storia e cultura”. L'iniziativa si è tenuta nella chiesa Maria Santissima Immacolata, attirando una partecipazione definita “straordinaria”. La serata ha visto un coinvolgimento attivo del pubblico, che ha assistito a interventi e discussioni focalizzate sulla valorizzazione della cultura siciliana e sui temi legati alla fede e alla storia della regione.
Una partecipazione definita “straordinaria” ha accompagnato a Montallegro il debutto ufficiale del circolo culturale Giovanni Meli Montallegro Aps, protagonista dell’evento “Lux Mundi: dialoghi tra fede, storia e cultura” ospitato nella chiesa Maria Santissima Immacolata grazie all’accoglienza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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