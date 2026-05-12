A Napoli, si intensificano le voci sul possibile sostituto di Conte alla guida della squadra. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Maresca e Sarri, che al momento si trovano in cima alla lista dei candidati. La società non ha ancora ufficializzato alcuna decisione, mentre i rumors si susseguono con insistenza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro della panchina del Napoli continua a restare avvolto nell’incertezza e iniziano già a circolare i primi nomi concreti per un eventuale dopo-Conte. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club azzurro starebbe valutando soprattutto due profili in caso di separazione dall’attuale allenatore: Enzo Maresca e Maurizio Sarri. Come riferisce Tuttomercatoweb.com, la candidatura di Enzo Maresca rappresenterebbe una scelta precisa di identità tecnica e progettuale. Italiano, giovane e con una filosofia moderna, l’attuale tecnico del Chelsea viene considerato uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama europeo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Tuttomercatoweb lancia la corsa al post-Conte: Maresca e Sarri in pole

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