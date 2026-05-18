Gianluca Di Marzio ha annunciato a Sky Sport che il rapporto tra l'allenatore e il Napoli si concluderà prima del previsto. Ha confermato che la separazione sarà annunciata a breve, ma non ha specificato chi abbia preso l'iniziativa. La società ha già individuato un possibile successore, con l’indicazione di un altro allenatore che potrebbe subentrare. Restano da chiarire i dettagli sulla decisione e le motivazioni che hanno portato a questa conclusione anticipata.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport parla della fine anticipata tra Conte e il Napoli: “I segnali portano a una fine anticipata del rapporto, poi se è stata una scelta partita da Conte o viceversa lo spiegheranno lui e De Laurentiis. Credo che Conte e il Napoli si lasceranno. Non so chi abbia fatto il primo passo. Tutti e due hanno capito che era il momento di chiudere in anticipo questo rapporto. L’anno scorso lo bloccò. Se fosse stato strappo traumatico, non avrebbe contattato altri allenatori. Confermo il nome di Sarri”. Di Marzio: “Non credo che la Nazionale abbia bloccato Conte”. Non credo che la Nazionale abbia bloccato Conte, non gli ha detto “vai che ti prendiamo sicuramente”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Marzio: “Conte e il Napoli si lasceranno, confermo Sarri per la successione”

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