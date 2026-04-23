Pontenure Rinasce domenica 26 aprile l’inaugurazione del point di Fuochi
Domenica 26 aprile alle 18 si terrà l’inaugurazione del nuovo punto di riferimento elettorale della lista civica “Pontenure Rinasce”. L’evento si svolgerà nel locale dedicato alla campagna del candidato sindaco Sergio Fuochi, che ha organizzato l’apertura ufficiale del punto, annunciata tramite comunicato ufficiale. L’iniziativa coinvolge i membri della lista e i sostenitori del progetto politico locale.
Domenica 26 aprile alle ore 18 verrà inaugurato il point elettorale della lista civica “Pontenure Rinasce” del candidato sindaco Sergio Fuochi. La sede del point è al vecchio Bar Sport, in via Emilia Parmense 4 a Pontenure. Sarà presente anche la lista del candidato. Il candidato sindaco invita i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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