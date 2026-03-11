La Zobia rivive in fotografia | inaugurazione della mostra e le premiazioni al Centro Aldo Braibanti

Domenica 15 marzo alle 10,30 si terrà l'inaugurazione della mostra dedicata alla Zobia presso il Centro Culturale Aldo Braibanti a Fiorenzuola. La manifestazione include anche le premiazioni per i vincitori delle sezioni Colore e Bianco e Nero del Concorso Fotografico La Zobia. L'evento si svolge nello spazio dell'ex macello in largo Gabrielli 3.

Domenica 15 marzo alle ore 10,30 al Centro Culturale Aldo Braibanti (ex macello) in largo Gabrielli 3 a Fiorenzuola sarà inaugurata la mostra del Concorso Fotografico La Zobia e nella stessa occasione saranno consegnati i premi ai vincitori delle sezioni Colore e Bianco&Nero.Nonostante il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Viaggio nella storia della fotografia. Le antiche tecniche in mostraAntiche tecniche fotografiche nell’epoca di Instagram, in biblioteca, a Vimercate, si può fare un tuffo nel passato con la mostra curata da Riccardo...

Napoli rivive la grande scena: al Suor Orsola i costumi dell’opera in mostra per i 2500 anni della cittàNapoli celebra i suoi 2500 anni tornando là dove ha sempre dominato: sul palcoscenico.