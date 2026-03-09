Nel cuore di Palmoli, nel Chietino, si svolge una vicenda che mette in discussione i rapporti tra diritti della famiglia e doveri dello Stato. La comunità locale si confronta con questioni legate alla tutela della famiglia e alle responsabilità pubbliche, mentre le tensioni emergono tra le esigenze di tutela e le azioni delle autorità. La situazione si sviluppa in un contesto di isolamento e difficoltà, senza coinvolgimenti politici o protagonismi.

La famiglia è la cellula fondamentale in ogni società, anche se vive in una catapecchia come a Palmoli, nel chietino. Viene prima dello Stato e lo Stato deve tutelarne i diritti. La Costituzione stabilisce (art.30) che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. Nella vicenda della “famiglia nel bosco” tutti - politica e magistratura - hanno superato ogni linea rossa strumentalizzando cinque vite per condizionare l’esito del referendum. Sul quale ci mette del suo Giusi Bartolozzi,... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - I diritti della famiglia e i doveri dello Stato si fanno guerra nel bosco di Palmoli

Palmoli, continua la battaglia della "famiglia nel bosco"Continua, con un nuovo esposto, la battaglia della "famiglia nel bosco" di Palmoli in Abruzzo.

Palmoli si mobilita per la famiglia che vive nel bosco: fiaccolata in solidarietà con i genitoriUna fiaccolata per accendere una luce sulla vicenda della famiglia Trevalyon e sul loro diritto a rimanere uniti.

