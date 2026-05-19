Durante il Royal Windsor Horse Show, un evento equestre che si tiene dal 1943 e frequentato dalla famiglia reale, una giovane soldatessa britannica è rimasta coinvolta in un incidente. Mentre partecipava a un’esibizione, il cavallo su cui era salita è caduto, causando la sua immediata morte. L’incidente è avvenuto durante uno degli spettacoli più seguiti e apprezzati del calendario equestre. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando dolore e sgomento tra il pubblico presente.

Una giovane soldatessa britannica è morta durante il Royal Windsor Horse Show, storico evento equestre nato nel 1943 e diventato negli anni uno degli appuntamenti più seguiti dalla famiglia reale britannica. La vittima era Ciara Sullivan, 24 anni, membro della King’s Troop Royal Horse Artillery, rimasta coinvolta in un tragico incidente durante un’esibizione davanti a re Carlo III. Secondo le ricostruzioni diffuse dagli organizzatori e dal Ministero della Difesa britannico, il cavallo avrebbe perso l’equilibrio durante la dimostrazione, travolgendo la giovane militare. Nonostante i soccorsi immediati, le ferite riportate si sono rivelate fatali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il cavallo cade durante l’esibizione davanti a re Carlo: morta Ciara Sullivan

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Il cavallo ha salvato il fantino

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