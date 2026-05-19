Durante il Royal Windsor Horse Show di venerdì 15 maggio, una giovane soldatessa è caduta da cavallo davanti a re Carlo III ed è deceduta sul colpo. La notizia ha suscitato grande scalpore nell'ambiente e tra i presenti, tra cui il sovrano, che si è mostrato profondamente scosso dall'accaduto. La vittima aveva 24 anni e il suo nome è stato reso noto solo in seguito. La cerimonia di addio si svolgerà nelle prossime ore, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Ha un nome ed un volto la soldatessa morta a seguito di una caduta da cavallo avvenuta davanti a re Carlo III durante il Royal Windsor Horse Show di venerdì 15 maggio. L’identità di Ciara Sullivan è stata resa nota solo oggi, a quattro gironi di distanza dalla caduta rivelatasi fatale. La soldatessa aveva solo 24 anni ed era membro del King’s Troop Royal Horse Artillery che si stava esibendo davanti al sovrano e ad alcuni membri della famiglia reale. Nonostante la giovane abbia ricevuto cure e assistenza medica immediate, le sue condizioni si sono rivelate talmente gravi da portarla a spegnersi lì, all’uscita dall’arena, così come confermato anche dalla Thames Valley Police intervenuta sul luogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cade da cavallo davanti a Re Carlo e muore: il sovrano “profondamente sotto choc” per la morte della 24enne Ciara Sullivan al Royal Windsor Horse Show

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Gb, soldatessa cade da cavallo davanti a re Carlo e muore

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