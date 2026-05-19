Il Catch’n Serve Ball fa centro | genitori e insegnanti in campo per l' inclusione
Durante il fine settimana, il Comitato Provinciale Aics Forlì-Cesena ha organizzato un evento dedicato allo sport e all'inclusione, coinvolgendo genitori e insegnanti in attività sul campo. Tra le varie iniziative, il Catch’n Serve Ball si è distinto come momento centrale, attirando numerosi partecipanti di diverse età e background. L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo e collaborazione, con l’obiettivo di promuovere valori di partecipazione e integrazione attraverso lo sport.
È stato un fine settimana straordinario, ricco di sport, inclusione e divertimento, quello firmato dal Comitato Provinciale Aics Forlì-Cesena. I riflettori sono rimasti puntati sul Catch’n Serve Ball, la disciplina nata per essere accessibile a tutti che, aprendo ufficialmente anche agli uomini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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