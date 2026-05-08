La Pasta Rummo Accademia Volley Benevento parteciperà al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026, che si terrà dall’8 al 10 maggio ad Alba Adriatica. La squadra si prepara a disputare questa competizione che coinvolge diverse regioni italiane e rappresenta un momento di confronto tra le varie formazioni. La partecipazione si inserisce nel calendario sportivo della formazione, che si sta allenando in vista dell’appuntamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuova importante esperienza per la Pasta Rummo Accademia Volley Benevento, pronta a prendere parte al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026, in programma dall’8 al 10 maggio ad Alba Adriatica (TE). Un appuntamento sempre più prestigioso e partecipato, che quest’anno farà registrare numeri record con ben 32 squadre iscritte, di cui 26 femminili e 6 maschili, provenienti da diverse regioni italiane. Tre giorni dedicati allo sport, alla condivisione e ai valori di una disciplina in continua crescita, capace di unire energia, inclusione e divertimento. La Pasta Rummo Accademia è stata inserita nel Girone G e farà il proprio esordio sabato 9 maggio contro il Dominga’s Team.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasta Rummo Accademia pronta per il Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026

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