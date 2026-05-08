Pasta Rummo Accademia pronta per il Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026
La Pasta Rummo Accademia Volley Benevento parteciperà al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026, che si terrà dall’8 al 10 maggio ad Alba Adriatica. La squadra si prepara a disputare questa competizione che coinvolge diverse regioni italiane e rappresenta un momento di confronto tra le varie formazioni. La partecipazione si inserisce nel calendario sportivo della formazione, che si sta allenando in vista dell’appuntamento.
Tempo di lettura: 2 minuti Nuova importante esperienza per la Pasta Rummo Accademia Volley Benevento, pronta a prendere parte al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026, in programma dall’8 al 10 maggio ad Alba Adriatica (TE). Un appuntamento sempre più prestigioso e partecipato, che quest’anno farà registrare numeri record con ben 32 squadre iscritte, di cui 26 femminili e 6 maschili, provenienti da diverse regioni italiane. Tre giorni dedicati allo sport, alla condivisione e ai valori di una disciplina in continua crescita, capace di unire energia, inclusione e divertimento. La Pasta Rummo Accademia è stata inserita nel Girone G e farà il proprio esordio sabato 9 maggio contro il Dominga’s Team.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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