Catch’n serve ball sport e condivisione protagonisti | tra Venere e Marte vince la passione

Si è concluso il terzo campionato di Catch’n serve ball Italy, organizzato dal Comitato provinciale Aics Forlì-Cesena. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, con partite che hanno visto protagonisti sport e condivisione. Nonostante la fine delle competizioni, l’entusiasmo tra gli appassionati rimane vivo e si percepisce nel ricordo delle giornate di gioco e socializzazione.

Si sono spenti i riflettori sul terzo campionato di Catch’n serve ball Italy, evento di punta del territorio organizzato dal Comitato provinciale Aics Forlì-Cesena ma l’entusiasmo che ha accompagnato questa edizione continua a vibrare. La manifestazione si è conclusa nel modo migliore: con il sorriso, la condivisione e una grande festa conviviale che ha celebrato non solo i risultati sul campo, ma soprattutto lo spirito di una disciplina che sta conquistando sempre più appassionati. Il Catch’n serve ball si conferma molto più di una semplice competizione sportiva. È un "istante magico" in cui, varcata la linea bianca del campo, le preoccupazioni quotidiane, il lavoro e la frenesia lasciano spazio al gioco di squadra e alla voglia di dare il massimo per se stessi e per il gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Catch’n serve ball, sport e condivisione protagonisti: tra Venere e Marte vince la passione Articoli correlati Catch’n Serve Ball. Aics, al via il terzo campionatoGrande festa alla palestra Nave di Forlì per il taglio del nastro del 3º Campionato Provinciale Aics di Catch’n Serve Ball, la disciplina al... Due squadre di Forlì-Cesena ai Campionati internazionali di Catch’n Serve Ball in FinlandiaIl Comitato Aics di Forlì-Cesena sarà protagonista ai Catch’n Serve Ball Single Championships 2026, in programma dal 12 al 15 marzo presso il... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Sport Senza Confini 2026: al via la 14ª edizione del circuito multisportivo patrocinato da AiCS; Latina inaugura la 1^ edizione di Let’ s move Together. Catch’n serve ballAnche tre forlivesi hanno preso parte alla squadra italiana Pianeta Volley Aprilia-Sharks che ha vinto a Rovigno, in Croazia, il primo Campionato del Mondo di Catch’n Serve Ball. Le neo campionesse ... ilrestodelcarlino.it