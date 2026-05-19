Il candidato sindaco Padovani tra le aziende agricole | focus su intelligenza artificiale e fondi
Il settore agricolo di Faenza ha visto diverse visite e incontri sul territorio, coinvolgendo il candidato sindaco Gabriele Padovani, il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti e un consigliere. Durante gli appuntamenti sono stati affrontati temi legati alle aziende agricole locali, con un focus particolare sull’uso dell’intelligenza artificiale e sui fondi disponibili per lo sviluppo del settore. Le discussioni si sono svolte in vari contesti sul territorio, senza comunicati ufficiali o dichiarazioni pubbliche.
Il settore agricolo faentino è stato al centro di una serie di visite istituzionali e incontri sul territorio che hanno coinvolto il candidato sindaco Gabriele Padovani, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Agricoltura alla Camera Mauro Malaguti e il consigliere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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