Il candidato sindaco Padovani tra le aziende agricole | focus su intelligenza artificiale e fondi

Il settore agricolo di Faenza ha visto diverse visite e incontri sul territorio, coinvolgendo il candidato sindaco Gabriele Padovani, il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti e un consigliere. Durante gli appuntamenti sono stati affrontati temi legati alle aziende agricole locali, con un focus particolare sull’uso dell’intelligenza artificiale e sui fondi disponibili per lo sviluppo del settore. Le discussioni si sono svolte in vari contesti sul territorio, senza comunicati ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

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