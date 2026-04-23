Il capo della Polizia Vittorio Pisani all’Università di Brescia | focus su minacce digitali e intelligenza artificiale
Il capo della Polizia ha partecipato a un evento presso l’Università di Brescia, tenendo una lectio magistralis dedicata alle minacce digitali e alle strategie di prevenzione adottate a livello nazionale. L’incontro si è svolto nell’ambito della conferenza intitolata “Sicurezza Digitale e Imprese” e ha visto la presenza di studenti e professionisti interessati ai temi della sicurezza informatica e delle nuove tecnologie.
Mattinata di alto profilo istituzionale all’Università di Brescia, dove il capo della Polizia Vittorio Pisani ha tenuto una lectio magistralis dedicata alle minacce digitali e alle politiche nazionali di prevenzione, nell’ambito della conferenza “Sicurezza Digitale e Imprese”.L’incontro si è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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