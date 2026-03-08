La questione tra il Pentagono e le aziende di intelligenza artificiale dall’inizio

Il Pentagono ha avviato un dialogo con le aziende di intelligenza artificiale per definire le modalità di utilizzo delle tecnologie più avanzate. Il dipartimento della difesa statunitense insiste sulla necessità di avere piena libertà nell’applicazione di queste innovazioni, senza restrizioni restrittive che possano limitare lo sviluppo. La discussione riguarda principalmente i limiti e le possibilità di impiego dell’AI in ambito militare.

Il dipartimento della difesa statunitense vuole massima libertà nell’uso delle migliori tecnologie: OpenAI e Anthropic hanno idee diverse su quanto concedergli Sabato Caitlin Kalinowski, la responsabile del dipartimento di robotica di OpenAI, ha annunciato le proprie dimissioni, spiegando su X che alcune delle recenti decisioni dell’azienda avrebbero richiesto «più riflessioni di quante ne sono state fatte». Kalinowski si riferisce alla decisione di OpenAI, annunciata lo scorso sabato, di collaborare con il dipartimento della Difesa statunitense (Pentagono) per la fornitura di tecnologie da utilizzare in attività legate alla sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

