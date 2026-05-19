La Regione ha annunciato un investimento di quattro milioni di euro destinato alla produzione di film e fiction sul suo territorio. L’obiettivo è quello di attrarre nuove produzioni audiovisive, puntando sul settore cinematografico e televisivo. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il cinema e le serie televisive. L’iniziativa prevede la disponibilità di fondi specifici per supportare le produzioni che sceglieranno di ambientare le proprie storie nella regione.

La Regione punta sul cinema e mette sul tavolo quattro milioni di euro per attrarre produzioni audiovisive sul territorio. La giunta ha approvato, infatti, il nuovo " Umbria Film Fund 2026-2027 ", un bando biennale destinato alle imprese cinematografiche e audiovisive che sceglieranno di girare film, serie tv e altri progetti in regione. L’obiettivo dichiarato è trasformare il settore audiovisivo in una leva stabile di sviluppo economico, turistico e culturale. Non più interventi sporadici, ma uno strumento strutturale e continuativo capace di dare certezze alle produzioni e rendere l’Umbria più competitiva anche sul piano nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il binomio cultura-turismo. La Regione investe 4 milioni per produrre film e fiction

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