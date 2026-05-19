Il binomio cultura-turismo La Regione investe 4 milioni per produrre film e fiction
La Regione ha annunciato un investimento di quattro milioni di euro destinato alla produzione di film e fiction sul suo territorio. L’obiettivo è quello di attrarre nuove produzioni audiovisive, puntando sul settore cinematografico e televisivo. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il cinema e le serie televisive. L’iniziativa prevede la disponibilità di fondi specifici per supportare le produzioni che sceglieranno di ambientare le proprie storie nella regione.
La Regione punta sul cinema e mette sul tavolo quattro milioni di euro per attrarre produzioni audiovisive sul territorio. La giunta ha approvato, infatti, il nuovo " Umbria Film Fund 2026-2027 ", un bando biennale destinato alle imprese cinematografiche e audiovisive che sceglieranno di girare film, serie tv e altri progetti in regione. L’obiettivo dichiarato è trasformare il settore audiovisivo in una leva stabile di sviluppo economico, turistico e culturale. Non più interventi sporadici, ma uno strumento strutturale e continuativo capace di dare certezze alle produzioni e rendere l’Umbria più competitiva anche sul piano nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Siad investe 18 milioni per il nuovo stabilimento per produrre compressori a Seriate
Geraci Siculo investe su turismo, giovani e cultura: ecco il piano 2026-2028Il Documento Unico di Programmazione e il bilancio 2026-2028 delineano la strategia del Comune: investimenti su turismo, valorizzazione delle...
Alassio si prepara ad accogliere l’ottava edizione di Ligyes Cultura Fest 2026, un evento di grande rilievo che Regione Liguria sostiene con entusiasmo per il valore culturale e turistico che porta al territorio. Ligyes è ormai una realtà capace di promuovere il n facebook
Turismo e Cultura, binomio vincente: la missione regionale promuove le eccellenze varesineVARESE, 7 maggio 2026-La provincia di Varese si conferma protagonista del panorama turistico lombardo grazie a una missione istituzionale che ha visto protagoniste Debora Massari, assessore al Turismo ... varese7press.it
Sport e turismo, il binomio funzionaA fare il punto della stagione turistica del Fantini Club è il patron Claudio Fantini. Com’è andata? L’estate per quanto ci riguarda è andata molto bene, anche perché sia con l’albergo che con il ... ilrestodelcarlino.it