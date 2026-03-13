Geraci Siculo investe su turismo giovani e cultura | ecco il piano 2026-2028

Geraci Siculo ha presentato il piano di sviluppo 2026-2028, incentrato su turismo, cultura, riqualificazione urbana e politiche giovanili. La strategia amministrativa si basa su un Documento Unico di Programmazione e un bilancio dedicato a questi ambiti. La città si prepara a investire risorse per potenziare l’offerta turistica, valorizzare il patrimonio culturale e sostenere i giovani.

Il Documento Unico di Programmazione e il bilancio 2026-2028 delineano la strategia del Comune: investimenti su turismo, valorizzazione delle tradizioni, progetti culturali e politiche giovanili Turismo, valorizzazione culturale, riqualificazione urbana e politiche giovanili rappresentano i pilastri della programmazione amministrativa delineata nel Documento Unico di Programmazione (Dup) e nel bilancio 2026-2028 di Geraci Siculo. Il documento strategico definisce le linee guida delle attività dell’amministrazione comunale per il prossimo triennio, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo socioeconomico del territorio e migliorare la qualità dei servizi alla comunità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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